Произведенное в Верхневолжье сливочное масло не прошло микробиологический контроль

Проверку на соответствие микробиологическим нормам безопасности и качества не прошел образец сливочного масла «Крестьянское 72,5%», поступивший в Тверскую испытательную лабораторию ФГБУ «ВНИИЗЖ» для исследований в рамках государственного пищевого мониторинга.