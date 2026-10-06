405 медведей добыто в Иркутской области в этом году

Братский район остаётся в числе территорий с самой высокой концентрацией бурых медведей. За последние сутки в региональную систему «112» Приангарья поступило 45 сообщений о встречах с хищниками, из которых 36 случаев официально подтверждены, — сообщили в пресс-службе муниципалитета.
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