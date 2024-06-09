Макс Колфилд возвращается: Анонсирована Life is Strange: Double Exposure — игра сразу попа...

Макс Колфилд возвращается: Анонсирована Life is Strange: Double Exposure — игра сразу попадет в подписку Xbox Game PassГлавной героиней игры станет вновь Макс Колфилд, которая будет расследовать убийство подруги через альтернативные реальности.
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