Правительство Кузбасса: беременным школьницам будут выплачивать по 100 тысяч рублей

Беременным школьницам в Кузбассе будут выплачивать по 100 тысяч рублей. Соответствующий документ подписан председателем правительства Кемеровской области Андрем Пановым и опубликован на сайте Электронного бюллетеня регионального правительства.
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