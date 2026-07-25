Еженедельная баня как системная перезагрузка: личный опыт глубже гигиены

Каждую пятницу вечером я чувствую, как тело превращается в панцирь. Спина затекает от многочасового сидения перед мониторами, мысли путаются в ворохе незакрытых задач, а кожа словно покрывается невидимой пленкой усталости.
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