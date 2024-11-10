В Башкирии введены ограничения движения на трассе М-5 из-за сильного снегопада

В Башкирии, в связи с неблагоприятными погодными условиями, введено временное ограничение движения для пассажирских автобусов, маршрутных и легковых такси, а также грузового транспорта на участке федеральной трассы М-5 «Урал» с 1452 км (Уфимский район, село Авдон) по 1548 км (Иглинский район).