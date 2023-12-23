В США пожалели, что проигнорировали слова Путина об Украине

В своё время Владимир Путин выдвигал требования по Украине и НАТО. Но западные страны их проигнорировали, за что теперь и расплачиваются, пишет американский экс-разведчик Скотт Риттер в статье для Consortium News.
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