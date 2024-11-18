Собянин подвел итоги благоустройства на западе Москвы

В этом году на западе Москвы мы благоустроили пять крупных общественных пространств. В районе Ново-Переделкино ожил пустырь на Лукинской улице, в Очаково-Матвеевском привели в порядок долину реки Навершки, в Тропарево-Никулино комплексно облагородили сразу три дворовые территории.
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