Собянин подвел итоги благоустройства на западе Москвы

В этом году на западе Москвы мы благоустроили пять крупных общественных пространств. В районе Ново-Переделкино ожил пустырь на Лукинской улице, в Очаково-Матвеевском привели в порядок долину реки Навершки, в Тропарево-Никулино комплексно облагородили сразу три дворовые территории.