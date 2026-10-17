На Запорожской ТЭС продолжается ремонт, сопровождаемый соблюдением режима тишины для безопасности. Директор по коммуникациям ЗАЭС Евгения Яшина подтвердила соответствие работ запланированному графику.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- Пост выборов генс...
- Комбат Ходаковски...
- В Челябинской обл...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым