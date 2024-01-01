Посол Казахстана: "Пусть 2024 год принесёт только хорошие вещи!"

Чрезвычайный и Полномочный Посол Казахстана в Молдове Алмат Айдарбеков посредством портала Noi.md поздравил всех граждан нашей страны с наступившим Новым годом и пожелал им процветания, здоровья и мирного неба над головой.
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