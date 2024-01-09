Более 20 человек пострадало в результате взрыва в гостинице Техаса

В отеле Sandman города Форт-Уэрт в штате Техас произошел взрыв газа. Об этом сообщил телеканал CBS. Сотрудники правоохранительных органов уточнили, что на месте взрыва пожарные заметили запах газа, поэтому для выяснения обстоятельств инцидента был привлечен местный газовый оператор, сообщает РИА Новости.
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