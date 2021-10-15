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Медведчук: Сообщение мне о подозрении - юридически ничтожные факты

Медведчук: Сообщение мне о подозрении - юридически ничтожные факты

Сообщение о подозрении председателю политсовета партии "Оппозиционная платформа - За жизнь", народному депутату Виктору Медведчуку являются юридически ничтожными фактами, которые случайно были набраны, чтобы "слепить" обвинения против него.

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