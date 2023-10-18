Мэр Собянин: число электробусных маршрутов в Москве достигло 100

За пять лет в столице количество маршрутов с электробусами достигло 100. В конце сентября на экологичный транспорт перевели еще четыре маршрута автобусов в трех округах, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в своем личном блоге.
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