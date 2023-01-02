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Вице-премьер Блащак: Польша докупит 70 тыс. ранее поставленных на Украину автоматов GROT

Вице-премьер Блащак: Польша докупит 70 тыс. ранее поставленных на Украину автоматов GROT

Вице-премьер, министр национальной обороны Польши Мариуш Блащак утвердил дополнительное соглашение на поставку автоматов GROT, в соответствии с которым польская армия планирует докупить 70 тысяч автоматов GROT, которые ранее поставлялись на Украину.

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