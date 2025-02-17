Театр абсурда
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Театр абсурда

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Свежие комментарии

  • Alex Nемо
    Ну вот непонятно мне - почему он до сих пор в России или по минимуму не в тюрьме? Он только за прошедшие 6 месяцев на...Раскаянием тут и ...
  • Maxim Yushkin
    🤬🤬🤬🤬🤬🤬🤬🤬🤬🤬Правосудие или пр...
  • Евгений Алексеенко
    Согласен!Нас опять надуют?...

Раскаянием тут и не пахнет

Раскаянием тут и не пахнет

Ой, а что случилось?. Ведь вначале так борзо отвечал, что не снимет (мол, идите на фиг, что хочу, то и вешаю).

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Комментарии
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Зинаида Антонцева
Привлечь к ответственности русофоба по статье 282 УК РФ.
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15 час.
ЕА
Евгений Алексеенко
Этого  муфтия надо второй раз обрезание сделать,может поумнеет!
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7 час.
Alex Nемо
Ну вот непонятно мне - почему он до сих пор в России или по минимуму не в тюрьме? Он только за прошедшие 6 месяцев наболтал (публично) как минимум на пожизненное, а уж на лишение гражданства и депортацию гарантированно...
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40 мин.
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