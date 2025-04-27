Хоть залейся — не достать! Кому в СССР не хватало бензина

Россию, как и СССР, часто несправедливо называют страной с непредсказуемым прошлым. Попробуйте, к примеру, выяснить, наблюдался ли во времена Советского Союза дефицит бензина на заправках? Однозначного ответа не получите.
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