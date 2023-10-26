В детской библиотеке №6 им. Н.А. Островского для учащихся 5-х классов ГУО ´Средняя школа № 9 г. Бобруйска´ в рамках месячника ´Человек с белой тростью´, был проведён час милосердия ´Свет души рассеет тьму´.