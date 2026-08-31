Изменения в платёжках ЖКХ: что теперь считают площадью квартиры — разъяснила юрист

Росреестр подготовил официальные пояснения, которые должны помочь разрешить споры между собственниками и управляющими организациями о том, какие именно квадратные метры учитываются при начислении платы за коммунальные услуги.
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