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Изменения в платёжках ЖКХ: что теперь считают площадью квартиры — разъяснила юрист

Изменения в платёжках ЖКХ: что теперь считают площадью квартиры — разъяснила юрист

Росреестр подготовил официальные пояснения, которые должны помочь разрешить споры между собственниками и управляющими организациями о том, какие именно квадратные метры учитываются при начислении платы за коммунальные услуги.

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