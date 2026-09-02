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Аргументы и Факты

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Синоптик Ильин предупредил о похолодании до +7°C в Московской области

Синоптик Ильин предупредил о похолодании до +7°C в Московской области

В Московской области в ночь на пятницу, 4 сентября, температура воздуха местами опустится до +7 градусов, рассказал RT синоптик прогностического центра «Метео» Александр Ильин.

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