Кудрово, улица Руставели и проспект Просвещения. Видео от читателей Мойки78. Снег все сыпет и сыпет.
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Кудрово, улица Руставели и проспект Просвещения. Видео от читателей Мойки78. Снег все сыпет и сыпет.