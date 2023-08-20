Политнавигатор Соратники арестованного экс-командира ополчения Донбасса Игоря Стрелкова подали заявку в мэрию Москвы на проведение митинга в его защиту напротив здания Московского городского суда 29 августа.
У Стрелкова в камере отнимается рука – его соратники собирают митинг в Москве
Комментарии
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ДЗ
Диас Зарипов
Ворон он и есть ворон, что говорить Стрелок поднимал народ Донбасса, честь и хвала ему.
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1 час.
veronika_54 Дубровская
Поднимал - ну, ну. Сбежал из Славянска как трус ночью на цыпочках, сдав население на террор нацистов. Вот они там и разобрались с народом. Его ещё тогда надо было судить. Последняя сволочь
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56 мин.
Александр Пятнистый
Пусть "отстрадает, осидит"
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28 мин.
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