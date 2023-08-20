У Стрелкова в камере отнимается рука – его соратники собирают митинг в Москве

Ворон он и есть ворон, что говорить Стрелок поднимал народ Донбасса, честь и хвала ему.

veronika_54 Дубровская

Поднимал - ну, ну. Сбежал из Славянска как трус ночью на цыпочках, сдав население на террор нацистов. Вот они там и разобрались с народом. Его ещё тогда надо было судить. Последняя сволочь