Евгений Русу: "Конституция Молдовы – это пример стабильности и качества"

Евгений Русу, бывший председатель парламентской Комиссии по вопросам права, назначениям и иммунитету, заявил в ходе национальной юбилейной научной конференции «30-летие принятия Конституции Республики Молдова: достижения, проблемы и перспективы», что Основной закон страны на протяжении лет выдержал все попытки изменить его, сообщает Noi.
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