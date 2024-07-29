Евгений Русу: "Конституция Молдовы – это пример стабильности и качества"

Евгений Русу, бывший председатель парламентской Комиссии по вопросам права, назначениям и иммунитету, заявил в ходе национальной юбилейной научной конференции «30-летие принятия Конституции Республики Молдова: достижения, проблемы и перспективы», что Основной закон страны на протяжении лет выдержал все попытки изменить его, сообщает Noi.