Транспортный беспилотник ТрАМП завершил первый этап испытаний: главное за сутки

МОСКВА, 11 ноября, ФедералПресс. Российский дальний транспортный беспилотник ТрАМП завершил первый этап испытаний, президент Франции Эммануэль Макрон обвинил Израиль в нелегитимном убийстве детей и женщин в Газе, в двух регионах России сбили украинские дроны.
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