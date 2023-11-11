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Транспортный беспилотник ТрАМП завершил первый этап испытаний: главное за сутки

Транспортный беспилотник ТрАМП завершил первый этап испытаний: главное за сутки

МОСКВА, 11 ноября, ФедералПресс. Российский дальний транспортный беспилотник ТрАМП завершил первый этап испытаний, президент Франции Эммануэль Макрон обвинил Израиль в нелегитимном убийстве детей и женщин в Газе, в двух регионах России сбили украинские дроны.

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