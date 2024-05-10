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ЗАПАДУ ПРИДЁТСЯ ПОЖЕРТВОВАТЬ УКРАИНОЙ

ЗАПАДУ ПРИДЁТСЯ ПОЖЕРТВОВАТЬ УКРАИНОЙ

Осознание бесперспективности, ведущейся на Украине войны и все признаки того, что боеспособность ВСУ медленно, но непрерывно снижается, заставляет западных союзников Киева лихорадочно искать варианты стабилизации ситуации.

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