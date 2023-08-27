Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

113 подписчиков

Защитник «Интер Майами» Миллер: «Ловлю себя на том, что смотрю на Месси, вместо того чтобы выполнять установку»

Защитник «Интер Майами» Миллер: «Ловлю себя на том, что смотрю на Месси, вместо того чтобы выполнять установку»

«Я просто ловлю себя на том, что смотрю на него, вместо того чтобы выполнять установку. Трудно оставаться сосредоточенным, когда рядом с тобой находится такой замечательный человек», – сказал Камал Миллер.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх