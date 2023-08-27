Защитник «Интер Майами» Миллер: «Ловлю себя на том, что смотрю на Месси, вместо того чтобы выполнять установку»

«Я просто ловлю себя на том, что смотрю на него, вместо того чтобы выполнять установку. Трудно оставаться сосредоточенным, когда рядом с тобой находится такой замечательный человек», – сказал Камал Миллер.
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