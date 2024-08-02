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  • людмила кузьмина39
    Когда муж стал прятать переписку да пороли везде наставил, стали просто чужие уже даже бывает даже ночевать не приход...Жена Игоря Никола...

Янтарная кислота – польза для красоты и здоровья

Все живые организмы на планете для поддержки жизненных сил нуждаются в питании. Растения в процессе своей жизнедеятельности поддерживаются энергией солнечного света и сами в процессе фотосинтеза синтезируют себе «еду», то есть необходимые витамины, макро- и микроэлементы, которые в процессе преобразования откладываются в корнях, листьях, стеблях, цветах и семенах растений.

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