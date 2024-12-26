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Новости Тамбова

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Ряды "земских докторов" в Тамбовской области пополнили ещё 17 молодых врачей

Ряды "земских докторов" в Тамбовской области пополнили ещё 17 молодых врачей

В Тамбовской области ряды "земских докторов" пополнили еще 17 медиков. Молодые врачи пришли на работу в Моршанскую, Мичуринскую, Мучкапскую, Рассказовскую, Сосновскую, Тамбовскую и Уваровскую центральные районные больницы, Тамбовскую психиатрическую больницу и Котовскую городскую больницу.

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