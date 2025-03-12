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Asus утверждает, что перенос производства из Китая сам по себе вызовет рост це...

Asus утверждает, что перенос производства из Китая сам по себе вызовет рост це...

Asus утверждает, что перенос производства из Китая сам по себе вызовет рост ценДональд Трамп (Donald Trump) во время своего второго президентского срока намерен радикальным способом привлекать поставщиков продукции к локализации производства в США, повышая таможенные пошлины на импортируемые товары.

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