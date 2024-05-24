Застройщик из Екатеринбурга возведет индустриально-логистический парк в пермском селе Фролы

Общий объем инвестиций в проект составит 2,4 млрд рублей.Компании R1 и «Брозэкс» из Екатеринбурга создали совместное предприятие — СЗ «Синергия», которое займется строительством индустриально-логистического парка в пермском селе.
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