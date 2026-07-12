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Алькарас поздравил Синнера с победой на «Уимблдоне»: «Наслаждайся этим моментом»

Карлос Алькарас поздравил Янника Синнера с успешной защитой титула на « Уимблдоне ». «Поздравляю Янника и его команду! Наслаждайся этим моментом», – написал испанец в соцсети.

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