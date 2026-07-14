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Пункт-А

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Астраханские чиновники проиграли битву за чистую воду из-за проржавевших сроков

Астраханские чиновники проиграли битву за чистую воду из-за проржавевших сроков

В Астраханской области громкий арбитражный спор завершился парадоксальным решением. Арбитражный суд признал, что передача централизованной системы водоснабжения Володарского района в частные руки «Цифрового водоканала» в 2017 году прошла с грубыми нарушениями антимонопольного законодательства.

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