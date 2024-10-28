Погода разминается, чтобы к концу недели нагнать в Петербург зиму со снегом. На ближайшие дни в Петербурге объявлен «желтый» уровень погодной опасности.
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Погода разминается, чтобы к концу недели нагнать в Петербург зиму со снегом. На ближайшие дни в Петербурге объявлен «желтый» уровень погодной опасности.