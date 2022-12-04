В Израиле рассказали о причинах запуска ракет из сектора Газы

Запуск ракеты из сектора Газа по территории Израиля был местью за убийство двух членов исламистской организации в перестрелке в Дженине, 3 декабря передает израильский 12-й канал со ссылкой на службу безопасности «По оценке службы безопасности, запуск ракеты из Газы сегодня вечером является местью движения „Палестинский исламский джихад“ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) за убийство двух членов организации в перестрелке на прошлой неделе в Дженине», — пишет канал.