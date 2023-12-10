Стальные горизонты 2024: Как черная металлургия преодолевает вызовы перемен в глобальной экономике Наталья МарковаПо последним данным, черная металлургия вступает в новый период перемен, где факторы мировой экономической динамики оказывают существенное влияние на ее будущее.