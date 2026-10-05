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Муж выбрал Европу, а она — Россию: почему Янина Студилина после 14 лет отношений осталась в Москве с дочерью

Муж выбрал Европу, а она — Россию: почему Янина Студилина после 14 лет отношений осталась в Москве с дочерью

Летом 2022 года история Янины Студилиной и Александра Роднянского-младшего свелась в заголовках к почти готовой формуле: он выбрал Европу, она — Россию.

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