50 минут геймплея 4Х-стратегии Ara: History Untold IGN опубликовал длинное геймплейное ...

50 минут геймплея 4Х-стратегии Ara: History UntoldIGN опубликовал длинное геймплейное видео Ara: History Untold: речь идет о более чем пятидесяти минутах игрового процесса новой стратегической игры, созданной Microsoft и снятых по этому случаю на выставочной площадке Gamescom.