""Мигранты избивали его вдвоем и собрались добивать арматурой": А СКОЛЬКО МИГРАНТОВ ДОЛЖНО НАПАСТЬ НА ОДНОГО РУССКОГО, ЧТОБЫ НЕ СЧИТАЛОСЬ, ЧТО ОН ПРЕВЫСИЛ ПРЕДЕЛ САМООБОРОНЫ?

Ну какие законы ...Банк выдает кредит на Ваше имя первому встречному и никакой ответственности не несет. Это норма что ли ?

Юрий Астахов

Какие законы!!? Все заточено под благополучие чиновников. Все обещания Путина навести порядок в этом вопросе так и остались обещаниями. Похоже, паразитные структуры еще и плодятся. Да и зарплаты у тех, кто проверяет и разрешает, не сравнить с зарплатами тех, кто создает