БАЗА 211- ВОЕНН...
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БАЗА 211- ВОЕННАЯ ИСТОРИЯ

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""Мигранты избивали его вдвоем и собрались добивать арматурой": А СКОЛЬКО МИГРАНТОВ ДОЛЖНО НАПАСТЬ НА ОДНОГО РУССКОГО, ЧТОБЫ НЕ СЧИТАЛОСЬ, ЧТО ОН ПРЕВЫСИЛ ПРЕДЕЛ САМООБОРОНЫ?

""Мигранты избивали его вдвоем и собрались добивать арматурой": А СКОЛЬКО МИГРАНТОВ ДОЛЖНО НАПАСТЬ НА ОДНОГО РУССКОГО, ЧТОБЫ НЕ СЧИТАЛОСЬ, ЧТО ОН ПРЕВЫСИЛ ПРЕДЕЛ САМООБОРОНЫ?

Не, серьезно. Два абу-бандита напали на русского парня, вооруженные арматурой. Избили по страшному. Когда русский понял, что его сейчас забьют насмерть, он вынул травмат и выстрелил.

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Комментарии
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Сергей Росси
Ну какие законы ...Банк выдает кредит на Ваше имя первому встречному и никакой ответственности не несет. Это норма что ли ?
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7 час.
Юрий Астахов
Какие законы!!? Все заточено под благополучие чиновников. Все обещания Путина навести порядок в этом вопросе так и остались обещаниями. Похоже, паразитные структуры еще и плодятся. Да и зарплаты у тех, кто проверяет и разрешает, не сравнить с зарплатами тех, кто создает
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Андрей Шевченко
потому что судей у нас не выбирают а назначают...
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