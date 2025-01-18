""Мигранты избивали его вдвоем и собрались добивать арматурой": А СКОЛЬКО МИГРАНТОВ ДОЛЖНО НАПАСТЬ НА ОДНОГО РУССКОГО, ЧТОБЫ НЕ СЧИТАЛОСЬ, ЧТО ОН ПРЕВЫСИЛ ПРЕДЕЛ САМООБОРОНЫ?

Не, серьезно. Два абу-бандита напали на русского парня, вооруженные арматурой. Избили по страшному. Когда русский понял, что его сейчас забьют насмерть, он вынул травмат и выстрелил.
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