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Наследство ещё надо заслужить

Наследство ещё надо заслужить

Здравствуйте, уважаемая редакция! Нахожусь под большим впечатлением от письма Татьяны Владимировны из Воронежской области, которая стала приживалкой у дочери, а она мать в грош не ставит («К сожалению, отдала деньги дочери на хранение», №7).

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Комментарии
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Владимир Алтайцев
автор  прав  на  100%
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2 час.
Владимир Алтайцев
Оказывается, есть такое понятие, как «незаслуженные наследники». Получается, наследство в некоторых случаях тоже нужно заслужить.&quot;  Как про меня  написано.И я  поступил также, как  эта  женщина.
Ответить
2 час.
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