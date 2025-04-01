Здравствуйте, уважаемая редакция! Нахожусь под большим впечатлением от письма Татьяны Владимировны из Воронежской области, которая стала приживалкой у дочери, а она мать в грош не ставит («К сожалению, отдала деньги дочери на хранение», №7).
Наследство ещё надо заслужить
Комментарии
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Владимир Алтайцев
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2 час.
Владимир Алтайцев
Оказывается, есть такое понятие, как «незаслуженные наследники». Получается, наследство в некоторых случаях тоже нужно заслужить." Как про меня написано.И я поступил также, как эта женщина.
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2 час.
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