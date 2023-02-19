Фольксваген хочет сделать легковой пикап

Volkswagen сохраняет планы сделать пикап с несущим кузовом на легковой платформе. За эту идею выступает североамериканское отделение марки, ведь в Штатах подобные автомобили (Hyundai Santa Cruz, Ford Maverick, Honda Ridgeline) довольно успешны.
Volkswagen сохраняет планы сделать пикап с несущим кузовом на легковой платформе. За эту идею выступает североамериканское отделение марки, ведь в Штатах подобные автомобили (Hyundai Santa Cruz, Ford Maverick, Honda Ridgeline) довольно успешны.
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