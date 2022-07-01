Наш потерянный мир

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Reuters: Украина попросила Турцию задержать судно под флагом России

Reuters: Украина попросила Турцию задержать судно под флагом России

Украина попросила Турцию задержать грузовое судно «Жибек Жолы» под российским флагом. Как сообщает Reuters , ссылаясь на представителя украинского МИД и письмо Генпрокуратуры страны, на борту находится зерно, которое было вывезено из Бердянска.

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