Reuters: Украина попросила Турцию задержать судно под флагом России

Украина попросила Турцию задержать грузовое судно «Жибек Жолы» под российским флагом. Как сообщает Reuters , ссылаясь на представителя украинского МИД и письмо Генпрокуратуры страны, на борту находится зерно, которое было вывезено из Бердянска.
Украина попросила Турцию задержать грузовое судно «Жибек Жолы» под российским флагом. Как сообщает Reuters , ссылаясь на представителя украинского МИД и письмо Генпрокуратуры страны, на борту находится зерно, которое было вывезено из Бердянска.
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