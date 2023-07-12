НАТО издевается над Киевом

С помоичником ни кто общаться не имеет желания, кроме как передачи приказаний от дяди Джо. Брезгуют.

СМ

Сергей Медведев

Видел кадры ,которые транслировали из Вильнюса.Там сейчас саммит стран-членов НАТО.Выступают много,но никто не сказал пану зе:"Добро пожаловать в НАТО".И оно понятно:а кто 2% ВВП в бюджет НАТО платить станет?Папа Римский что ли?