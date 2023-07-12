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НАТО издевается над Киевом

НАТО издевается над Киевом

Лидер свободного мира, окружённый благодарными поклонниками                                                                             НАТО цинично и откровенно издевается над Киевом, над его хотелками стать равным членом военного блока Запада.

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Комментарии
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N
Nata
С помоичником ни кто общаться не имеет желания, кроме как передачи  приказаний от дяди Джо. Брезгуют.
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17 час.
СМ
Сергей Медведев
Видел кадры ,которые транслировали из Вильнюса.Там сейчас саммит стран-членов НАТО.Выступают много,но никто не сказал пану зе:&quot;Добро пожаловать в НАТО&quot;.И оно понятно:а кто 2% ВВП в бюджет НАТО платить станет?Папа Римский что ли?
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17 час.
N
Nata
Попрошаек в солидное общество не позовут.
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17 час.

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