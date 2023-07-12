Лидер свободного мира, окружённый благодарными поклонниками НАТО цинично и откровенно издевается над Киевом, над его хотелками стать равным членом военного блока Запада.
НАТО издевается над Киевом
Комментарии
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Nata
С помоичником ни кто общаться не имеет желания, кроме как передачи приказаний от дяди Джо. Брезгуют.
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17 час.
СМ
Сергей Медведев
Видел кадры ,которые транслировали из Вильнюса.Там сейчас саммит стран-членов НАТО.Выступают много,но никто не сказал пану зе:"Добро пожаловать в НАТО".И оно понятно:а кто 2% ВВП в бюджет НАТО платить станет?Папа Римский что ли?
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17 час.
N
Nata
Попрошаек в солидное общество не позовут.
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17 час.
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