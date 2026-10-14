Дорожные службы Читы готовы к первым снегопадам, которые синоптики ожидают до конца недели. Как сообщила мэр краевого центра Инна Щеглова в своём канале МАХ, для очистки улиц задействуют 29 единиц техники ДМРСУ и машины двух дополнительных подрядных организаций.