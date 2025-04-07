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Подаренный ВСУ Британией вертолёт Sea King разбился на Украине

Подаренный ВСУ Британией вертолёт Sea King разбился на Украине

Экипаж смог выжить.На Украине разбился подаренный Киеву Британией вертолёт Sea King. Члены экипажа выжили, но получили травмы различной степени тяжести.

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