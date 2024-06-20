Солнцестояние в этом году наступит раньше времени

Сергей Дмитриев

Почему дни солнцестояния отмечаются с такой помпой, а дни раноудаления Земли от Солнца в полном игноре ? ...А их 4 (четыре!) Надо бы вычислить календарное время равноудалений от Солнца и понаблюдать явления (извержения вулканов и пр.) в эти моменты. Если бы вскрылась связь , её можно бы использовать для уточнения прогноза этих явлений. Им Хо.