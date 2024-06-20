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Живая Кубань

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Солнцестояние в этом году наступит раньше времени

Солнцестояние в этом году наступит раньше времени

Солнцестояние в этом году наступит раньше времениЛетнее солнцестояние наступит уже сегодня. Астроном объяснил, почему в текущем году астрономическое лето начнется раньше, чем обычно – 20 июня в 23:51, а не 21 июня, как считает большинство обывателей.

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Комментарии
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Сергей Дмитриев
Почему дни солнцестояния отмечаются с такой помпой, а дни раноудаления Земли от Солнца в полном игноре ? ...А их 4 (четыре!) Надо бы вычислить календарное время равноудалений от Солнца и понаблюдать явления (извержения вулканов и пр.) в эти моменты. Если бы вскрылась связь , её можно бы использовать для уточнения прогноза этих явлений. Им Хо.
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