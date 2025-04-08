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Ректор Псковского госуниверситета задержана по делу о мошенничестве в особо крупном размере

Ректор Псковского госуниверситета задержана по делу о мошенничестве в особо крупном размере

8 апреля дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере) возбуждено в отношении ректора Псковского государственного университета Натальи Ильиной.

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