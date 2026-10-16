РЕН ТВ ФСБ опубликовала исторические кадры: на них генерал КГБ СССР Виктор Алидин, со дня рождения которого исполняется 115 лет, руководит первыми на тот момент учениями по освобождению заложников из захваченного террористами самолета.
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