В Коми сотрудники полиции и общественники призвали студентов отказаться от участия в криминальном заработке в качестве пособников телефонных аферистов и «закладчиков»

Полицейские и общественники УМВД России по городу Сыктывкару организовали профилактическую беседу в рамках общероссийской акции «Сообщи, где торгуют смертью» для студентов юридического курса ГАПОУ «Сыктывкарский торгово-экономический колледж».
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