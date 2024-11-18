Экс-офицер Вооружённых сил Соединённых Штатов Америки Дэниел Дэвис проинформировал о том, что с переданными киевскому режиму американской стороной ракетами ATACMS произойдёт то, что случилось со всем остальным оружием, которое посылали нацистам западные страны.