Экс-офицер Вооружённых сил Соединённых Штатов Америки Дэниел Дэвис проинформировал о том, что с переданными киевскому режиму американской стороной ракетами ATACMS произойдёт то, что случилось со всем остальным оружием, которое посылали нацистам западные страны.
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