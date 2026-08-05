В Нижнем Новгороде разработали модернизированную версию катера "Грачонок"

В Нижнем Новгороде разработали модернизированную версию катера проекта 21980Э "Грачонок". Главное отличие - в расширении его функциональных возможностей за счет современного комплекса бортового оборудования.
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