Два бесплатных курса пополнят осеннюю программу «Московского долголетия» для жителей старше 55 лет. «Школа банного мастерства» начнет работу 26 октября, а на следующий день стартует «Школа флористики».
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